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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك ويست هام

الخميس 30/يناير/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول "بهدف وأسيست" للفوز على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لندن" الأولمبي، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي:

1- جيمي فاردي يتصدر الترتيب برصيد 17 هدفا
2- سيرجيو أجويرو.. 16 هدفا
3- ماركوس راشفورد 14 هدفا
4- بيير إيمريك أوباميانج.. 14 هدفا
5- داني إينجز.. 14 هدفا
6- تامي أبراهام.. 13 هدفا
7- محمد صلاح.. 12 هدفا
8- هاري كين.. 11 هدفا
9- تيمو بوكي .. 11 هدفا
10- ساديو ماني.. 11 هدفا

وغاب عن ليفربول في تلك المواجهة السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وذلك بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الممتاز.

وأصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلفهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.

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