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رياضة

إيقاف النشاط الرياضي في الصين بسبب كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 04:07 م
الدوري الصيني
الدوري الصيني
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عبدالله هشام
قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي بمختلف الأقسام لأجل غير مسمى بعد انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان .

وحسب البيان الرسمي للاتحاد الصيني فإنه سيتم تحديد مواعيد مناسبة في وقت لاحق حينما يتم اتخاذ كل الإجراءات الصحية والامنية .

وكان مقرر انطلاق بطولة الدوري الصيني يوم 22 فبراير المقبل وانتهاؤه يوم 31 أكتوبر لعام 2020 

كما تم تأجيل مباراة السوبر بين جوانجزو إيفرجراند بطل الدوري و شنغهاي شنهوا بطل الكأس والتي كان من المقرر إقامتها يوم 15 فبراير .

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 170 حالة وفاة و7736 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية يوم أمس.


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