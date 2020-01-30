إيقاف النشاط الرياضي في الصين بسبب كورونا

قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي بمختلف الأقسام لأجل غير مسمى بعد انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان .





وحسب البيان الرسمي للاتحاد الصيني فإنه سيتم تحديد مواعيد مناسبة في وقت لاحق حينما يتم اتخاذ كل الإجراءات الصحية والامنية .





وكان مقرر انطلاق بطولة الدوري الصيني يوم 22 فبراير المقبل وانتهاؤه يوم 31 أكتوبر لعام 2020





كما تم تأجيل مباراة السوبر بين جوانجزو إيفرجراند بطل الدوري و شنغهاي شنهوا بطل الكأس والتي كان من المقرر إقامتها يوم 15 فبراير .





وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 170 حالة وفاة و7736 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية يوم أمس.







