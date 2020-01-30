AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المصريين من ووهان الصينية

الخميس 30/يناير/2020 - 04:09 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمود مطاوع
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".


ووجه رئيس الوزراء الشكر للسلطات الصينية على الموافقة والتعاون وما تقدمه من تيسيرات لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم الكامل في هذا الإطار، كما عبر عن دعم مصر لجهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن العالم في مواجهة هذا الفيروس.

 
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: كلف رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.


وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم، التي أكدت أنه يتم تجهيز حجر صحي حالياً لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة (14) يوماً "فترة حضانة المرض" بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.


وناشد مجلس الوزراء أبناءنا في مدينة "ووهان" الصينية الذين يرغبون في العودة سرعة الإتصال بالسفارة المصرية ببكين على تليفون (01065322541 ثم الضغط على الرقم صفر بعد إنتهاء الرسالة الصوتية، والاتصال من داخل الصين فقط) أو على الإيميل:


علماً بأن السفارة المصرية أنشأت مجموعة تواصل على وسيلة التواصل الإجتماعي الصينية بين المصريين المقيمين في ووهان.  



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة بنها تناشد طلابها في الصين بـ الحذر من كورونا

إجراءات احترازية فى سلطنة عمان لمنع دخول "كورونا"

رئيس بلدية ووهان الصينية: نتوقع ألف إصابة جديدة بكورونا

خوفا من كورونا.. منطقة الخليج تعلن حالة الطوارئ.. والدول تدعو مواطنيها لمغادرة الصين.. وشي جين بينج يطالب الجميع بالتكاتف لمواجهة الفيروس الجديد

منغوليا تقرر غلق حدود مع الصين بسبب فيروس كورونا الجديد

العراق تجلي رعاياها من الصين بسبب كورونا

ترشيحاتنا

أبو فيونكة وأبو تورتة.. استشاري يوضح سبب ظاهرة هروب الخُطاب

حيرة بسبب رمضان صبحي.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة السودان

صدى البلد ينفرد بخطة تأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني

اتجوز على زينب.. أحمد حسن اليوتيوبر الشهير يثير ضجة على إنستجرام بعد صورته الأخيرة

إصابة أحمد فتحي في مران الأهلي

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش وتل وشيفون.. شاهد | مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ملكية

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل كيك بالمكسرات

تصل للوفاة المفاجئة.. مخاطر كارثية بسبب قلة النوم