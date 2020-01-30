أول أفواج جامعة المنيا تصل الفيوم للمشاركة بأسبوع الفتيات الخامس

تحركت أول أفواج طالبات جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، للمشاركة بأسبوع فتيات الجامعات الخامس المقام بجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير وحتي 6 فبراير القادم، بمشاركة 4 آلاف طالبة من 25 جامعة حكومية.





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حيث تحركت 40 طالبة ممثلين عن منتخبات الجامعة في نشاط الجوالة والمرشدات، بالإضافة للطالبات المشاركات في طابور العرض والكرنفال المصاحب للأسبوع والذي من المقرر أن ينطلق غدًا الجمعة من جامعة الفيوم يتقدمه رؤساء الجامعات ومحافظ الفيوم ليجوب المحافظة إعلانًا عن انطلاق فعاليات الأسبوع.





وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي أن الجامعة حريصة علي التمثيل المشرف والمشاركة بالأسبوع، كأحد أهم الأنشطة القومية التي تقام بين الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة مشاركة بفاعلية في الأنشطة الرياضية، والعلمية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، والمرشدات.





وأشار الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، بأن باقي أفواج طالبات جامعة المنيا ستنطلق صباح الغد لتلتحق بباقي البعثة لحضور افتتاح الأسبوع المقرر له أن يكون الساعة السابعة مساء يوم السبت بحضور وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة ورؤساء ونواب الجامعات المصرية.





وأضح وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب أن الجامعة مشاركة بالأسبوع في بمسابقات خماسي كرة القدم، والفنون التشكيلية، والقرآن الكريم، والشعر، ودوري المعلومات العامة الثقافية، ومجلات الحائط، والمراسل التلفزيوني، والقصة القصيرة، والمقال، والبحوث الثقافية، كما ستشارك الجامعة بمسابقة الطالبة المثالية وفي مسابقة الشطرنج، بالإضافة لمشاركتها في النشاط العلمي بمسابقات دوري المعلومات العلمية، وأفضل جهاز إلكتروني وإبتكاري، وميكاترونك، ومجلة الحائط العلمية، والمعرض العلمي، والصناعات الصغيرة المنتجة، ومسابقة فوتوشوب لتصميم شهادة تقدير.





كما أكدت رندة علي نجيب مسئول التواصل للأسبوع، أن منتخب الجوالة فور وصوله لجامعة الفيوم قام باستلام الأرضي الكشفية والبدء في تجهيز وإقامة الأراضي الإرشادية وأعمال التخييم الخلوي، والنماذج الإرشادية التي تحتاجها عشيرة المنتخب داخل المخيمات الفرعية باستاد الفيوم الرياضي.