مات فجأة خلال الاجتماع.. عميد معهد لغات المنيا يفجع جامعة عين شمس





وكشف مصدر مسؤول من داخل الاجتماع في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ملابسات الوفاة قائلا: "أثناء سير الاجتماع خرج الدكتور صالح شعر الدكتور صالح بحالة من الإعياء اضطر إلى مغادرة قاعة الاجتماع، وبمجرد خروجه من القاعة سقط على الأرض فاقدًا وعية.









وأشار المصدر إلى أنه بمجرد سقوطه على الأرض حرص زملائه على نقله إلي مستشفى عين شمس التخصصي لكنه توفى حين وصوله المستشفي وفارق الحياة.





يذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ذهب إلى المستشفى للاطمئنان علي سهولة إجراءات وخروج تصريح الدفن.