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تعليم

مات فجأة خلال الاجتماع.. عميد معهد لغات المنيا يفجع جامعة عين شمس

الخميس 30/يناير/2020 - 06:00 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
توفي الأستاذ الدكتور صالح رمضان بكلية الآداب جامعة سوهاج وعميد معهد اللغات في المنيا وعضو اللجنة العلمية الدائمة للترقيات، منذ قليل، أثناء حضوره اجتماع اللجنة العلمية الدائمة للترقيات في كلية الألسن جامعة عين شمس .

وكشف مصدر مسؤول من داخل الاجتماع في  تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ملابسات الوفاة قائلا: "أثناء سير الاجتماع خرج الدكتور صالح شعر الدكتور صالح بحالة من الإعياء اضطر إلى مغادرة قاعة الاجتماع، وبمجرد خروجه من القاعة سقط على الأرض فاقدًا وعية.


وأشار المصدر إلى أنه بمجرد سقوطه على الأرض حرص زملائه على نقله إلي مستشفى عين شمس التخصصي لكنه توفى حين وصوله المستشفي وفارق الحياة.

يذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ذهب إلى المستشفى  للاطمئنان علي سهولة إجراءات وخروج تصريح الدفن.
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