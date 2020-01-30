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أخبار العالم

فيروس كورونا يصل الهند ويهدد ثلث سكان العالم

الخميس 30/يناير/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام هندية أنه تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الهند، حيث تحاول الحكومة الهندية تكثيف جهودها سريعًا للوقاية من المرض.

وأكدت الحكومة أول حالة إصابة بالفيروس القاتل في البلاد، وبذلك وصل الفيروس إلى ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، وذكرت وكالة رويترز أن مواطنًا هنديًا يدرس في جامعة ووهان في الصين قد أثبت نتائج إيجابية لفيروس كورونا الجديد.

وقال بيان صادر عن حكومة الهند إن المريض - من ولاية كيرالا الجنوبية - ظل معزولًا وحافظ على ثباته في الوقت الحالي. ولفت البيان إلى أن هذه هي الحالة الأولى لفيروس كورونا في البلاد. لكن الأمر المقلق هو أن اكتشاف فيروس كورونا في الهند يعني أن أكثر دولتين اكتظاظا بالسكان في العالم أصبحت الآن تحت مظلة المرض الرهيب.

وتمثل الهند والصين ما يقرب من 36 في المئة من سكان العالم. وهذا يعني أن انتشار المرض المميت في البلاد قد يعرض شريحة كبيرة من سكان العالم للخطر ، حيث لم يجد الباحثون بعد لقاحًا لفيروس كورونا.

ويمكن أن يرتفع عدد مرضى فيروس كورونا في الهند حيث يضغط آباء الطلاب الهنود الذين يدرسون في ووهان على الحكومة لإعادة ابناءهم. فيما تدرك الحكومة الهندية أن هذه ليست فكرة جيدة لأن ووهان هي مركز فيروس كورونا. لكن الضغط الأبوي أجبر السلطات على إعداد طائرة لإعادة المواطنين الهنود.

وقال مسؤول حكومي في الهند إن البلاد ستعيد فقط أولئك الذين لم يتأثروا بعد بفيروس كورونا. وأولئك الذين سيتم إعادتهم سيبقون في الحجر الصحي خارج عاصمة البلاد نيودلهي، وفي الوقت نفسه ، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات مشتبه فيها لفيروس كورونا في دلهي. وظل هؤلاء المرضى تحت الملاحظة في مستشفى في نيودلهي. والأكثر من ذلك ، هناك أكثر من 100 شخص في ولايتي كيرالا وماهاراشترا يخضعون للمراقبة منذ بداية الأسبوع. وفقًا لمسؤول هندي.
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