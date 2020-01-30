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أخبار العالم

المغرب يعلق رحلاته إلى الصين

الخميس 30/يناير/2020 - 10:23 م
الخطوط الجوية المغربية
الخطوط الجوية المغربية
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شيماء مصطفى
أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.

كان رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني أعلن، في وقت سابق، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الخميس، أن "جميع المسافرين القادمين للمملكة عبر المداخل المختلفة سواء أكانت جوية أو بحرية أو برية، الذين يأتون من المناطق التي ينتشر بها فيروس كورونا، يخضعون للمراقبة الطبية حفاظا على حدود بلادنا وأمن مواطنينا".

وأكدت وزارة الصحة المغربية في وقت سابق أن البلاد لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وأنها ترصد الفيروس عبر المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية، كما هيأت كل ما يتعلق بوسائل التشخيص الفيروسي والوقاية منه.

وأعلنت السلطات الصينية إصابة أكثر من 7 آلاف شخص بفيروس كورونا الجديد، الذي تسبب حتى الآن بمقتل 170 شخصا.

وتم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر الماضي.
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