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رياضة

حسام عاشور يتحدث عن مواجهة الهلال ورغبة الأهلي في الفوز

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  جاهزية الفريق لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "عاشور" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا لاعبون كبار، لديهم خبرة التعامل مع هذه المواقف، وأمامنا هدف واحد ندخل به مباراة الغد وهو تحقيق الفوز والصعود إلى دور الثمانية".

وأوضح عاشور أن لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد غدًا لتحقيق الفوز واستكمال مشوار البطولة الإفريقية، مؤكدًا رغبة الجميع في استعادة اللقب الغالي للأهلي وجماهيره، على الرغم من صعوبة البطولة الإفريقية التي تزداد ضراوة موسمًا بعد الآخر.

وأشار عاشور إلى قوة العلاقة التي تربط ناديي الأهلي والهلال السوداني، مؤكدًا أن العلاقة الطيبة بين مصر والسودان تبقى حاضرة بقوة في مباراة الغد.

وذكر عاشور أن لاعبي الأهلي قادرون على التعامل مع الضغوط الجماهيرية المنتظرة في مواجهة الغد، خاصة أن لديهم خبرات كبيرة للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.

وأتم كابتن الأهلي حديثه موجهًا الشكر لقوات الأمن السودانية على التأمين الجيد للبعثة منذ وصولها إلى السودان، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب للغاية، وأن هناك حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدًا.

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