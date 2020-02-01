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حوادث

منقذ المواطنين بالنجدة.. السيرة الذاتية للعميد ممدوح مراد مدير الطرق والمنافذ الجديد بالجيزة

السبت 01/فبراير/2020 - 12:14 ص
العميد ممدوح مراد
العميد ممدوح مراد مدير ادارة الطرق والمنافذ
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ندى حمودة - أحمد مهدي
اعتمد اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات بالقطاع شملت بعض القيادات.

وشملت التنقلات نقل العميد ممدوح مراد وكيل شرطة النجدة بالقطاع الي مديرا لادارة الطرق والمنافذ.

وشغل العميد مراد، عدة مناصب بأمن الجيزة، حيث عمل ١١ عاما بشرطة النجدة منقذا المواطنين في بلاغاتهم وإرسال سيارات الشرطة والاطفاء والاسعاف بصورة سريعة للتعامل مع البلاغات المختلفة في الحوادث، حتى تولى منصب وكيل القطاع، ومنها مديرا لإدارة الطرق والمنافذ.

كما وافق اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على تعيين العميد طارق حمزة رئيسا لقطاع مباحث غرب الجيزة، والمقدم تامر فاروق رئيسا لمباحث الآداب.

وشملت حركة التنقلات، تصعيد النقيب أحمد ماهر لمنصب معاون أول مباحث قسم شرطة الصف، نقل النقيب أحمد البطران معاون مباحث قسم أطفيح، والنقيب عماد الخولي معاون مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد.
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