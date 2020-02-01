منقذ المواطنين بالنجدة.. السيرة الذاتية للعميد ممدوح مراد مدير الطرق والمنافذ الجديد بالجيزة

اعتمد اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات بالقطاع شملت بعض القيادات.





وشملت التنقلات نقل العميد ممدوح مراد وكيل شرطة النجدة بالقطاع الي مديرا لادارة الطرق والمنافذ.





وشغل العميد مراد، عدة مناصب بأمن الجيزة، حيث عمل ١١ عاما بشرطة النجدة منقذا المواطنين في بلاغاتهم وإرسال سيارات الشرطة والاطفاء والاسعاف بصورة سريعة للتعامل مع البلاغات المختلفة في الحوادث، حتى تولى منصب وكيل القطاع، ومنها مديرا لإدارة الطرق والمنافذ.





كما وافق اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على تعيين العميد طارق حمزة رئيسا لقطاع مباحث غرب الجيزة، والمقدم تامر فاروق رئيسا لمباحث الآداب.



