شاهد.. الراحل سعيد صالح أثناء تسجيل دوره بفيلم الفارس والأميرة

انتشر مقطع فيديو من كواليس فيلم الفارس والاميرة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهر فيه الفنان الراحل سعيد صالح، أثناء تسجيل أصوات شخصيات فيلم الرسوم المتحركة"الفارس والأميرة".





حيث كان بالفيديو سعيد صالح يسجل دور شخصية ابو الرياح.









وعلقت الجماهير على الفيديو قائلين : كواليس العظيم الراحل سعيد صالح في تسجيل دوره في فيلم الفارس والأميرة الله يرحمه.









فيلم "الفارس والأميرة" يعرض حاليًا في السينمات، وهو من إنتاج شركة السحر للرسوم المتحركة، تأليف وإخراج بشير الديك، فيما اشترك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين بينهم محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، مدحت صالح، عبد الرحمن أبو زهرة وعبلة كامل.



