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توك شو

شاهد.. الكلمات الأخيرة للأسطورة كوبي براينت قبل وفاته

السبت 01/فبراير/2020 - 10:44 ص
وفاة الأسطورة كوبي
وفاة الأسطورة كوبي براينت
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فرح علاء الخولي

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا ببرنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أبرز الموضوعات المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان من بين هذه الموضوعات التي أحزنت الكثيرين في العالم كله هو وفاة النجم الأسطوري لاعب كرة السلة الأمريكي "كوبي براينت" هو ابنته وآخرون.

وتوفي براينت نتيجة حادث مأساوي تحطم طائرته في كاليفورنيا، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كوبي براينت ينصح فيه بكيفية الاستمتاع بالحياة قائلًا: "إنه يحب الاستمتاع بحياته لان الحياة قصيرة جدًا، فليس من المفترض أن نضيعها غير ثقتنا بأنفسنا وعلينا الاستمرار".

وقد شعر الملايين حول العالم بالحزن لمقتل أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، وابنته جيانا ذات الثلاثة عشر عاما، ونعى محبو اللعبة بطلهم وابنته، التي كانت تطمح لأن تكون لاعبة سلة محترفة - كأبيها الذي كان أيضا مدرّبها.

 وعقب مقتل الاثنين في حادث تحطم طائرة مروحية، انتشرت صور تجمع كوبي وجيانا، بالإضافة إلى صور للنجم السابق مع بناته الأخريات نتاليا، وبيانكا، وكابري.

 هذه الصور دفعت الكثير من الآباء من شتى أنحاء العالم لنشر صورهم مع بناتهم، مستخدمين هاشتاجات، أبرزها (#dadgirl) أي ابنة والدها و( #girlsdad)، أي أب لفتاة.

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