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فن

تصدرت جوجل بعد حلقتها مع منى الشاذلي.. غادة نافع تكشف عدد زيجات والدها بعد الفنانة ماجدة

السبت 01/فبراير/2020 - 08:03 م
غادة نافع ووالدتها
غادة نافع ووالدتها ماجدة الصباحي
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سعيد فراج - عبد الخالق صلاح
تصدرت الفنانة غادة نافع، مؤشرات البحث على جوجل بعد حلقتها أمس مع الإعلامية «منى الشاذلي»، عبر برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، حيث تطرقت في الحديث عن والدتها الفنانة القديرة الراحلة ماجدة الصباحي، ووالدها الفنان الراحل إيهاب نافع. 

وقالت غادة نافع، خلال الحلقة إن الراحلة ماجدة، تعرفت على الراحل إيهاب نافع، خلال ذهابها إلى المخابرات العامة للحصول على قصة تصلح لفيلم، منوهة بان والدها كان يعمل بالمخابرات. 

وأشارت الى أن زواج والديها لم يستمر طويلا وكان مصيره الطلاق، مرددة: «بابا كان وسيم وشقي وماما كانت بتغير عليه بس متبينش وبعد الطلاق اتجوز 13 مرة».

وتابعت نافع أن والدتها كانت منظمة جدا وكانت تحتفظ بكل الصور والتحف والانتيكات الخاصة بها، لدرجة أن المكان الموجود بها الذكريات الخاصة بها كان ممنوع أن يدخله أحد. 

وأضافت أن والدتها لم تتزوج إلا مرة واحدة فقط من أبيها ايهاب نافع، وكانت حريصة على أن تكون علاقتها قوية وجيدة بوالدها رغم الانفصال بينهم.

وحكت نافع، أن علاقة والديها حتى بعد الطلاق كانت جيدة، منوهة بأن والدها الممثل ايهاب نافع كان يصحب زوجاته خلال زيارته إليهم في المنزل وكانت والدتها تعاملهم بكل ود.

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