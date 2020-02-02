هالة أبو السعد تطالب بخطة توعوية لمواجهة فيروس كورونا الجديد

طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، جميع الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم لمواجهة فيروس كورونا الجديد وإطلاق حملات توعوية للمواطنين منه.





أشارت النائبة الى أن وزارة الصحة، تطلق حملات توعوية بأعراض المرض وإجراءات الوقاية منه وكيف يحمي المواطن نفسه من الإصابة به خاصة في مناطق التجمعات، والتواصل مع الدول التي نجحت في تطوير أجهزة لرصد المرض أو لقاحات له للحصول على بعضا منها بشكل احتياطي.





لفتت إلى دور وزارة الطيران بالتعاون مع الصحة وإدارة الحجز الطبي، في العمل على الكشف الصحي على كل الوافدين والمسافرين للتأكد من سلامتهم وعدم حملهم الفيروس، خاصة مع انتشاره في دول كثيرة بالعالم.





وتابعت: أيضا وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي عليهما دور كبير في توعية الطلاب، وتأكيد ضرورة الحرص على النظافة الشخصية وأهمية العرض على الأطباء حال ملاحظة أعراض المرض وغيره".





وأكدت أهمية دور الإعلام المرئي والمسموع في خطة التوعية ونشر الإعلانات التوعوية في سبيل هذا الأمر.