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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكل امتحانات نهاية العام بـ آداب عين شمس .. وهذا موعد النتيجة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس،إن الامتحانات نهاية العام الدراسي تنطلق 14 مايو 2024 وتستمر حتى 14 يونيو، ومتوقع إعلان النتائج بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع على الأكثر.
 
وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية تجرى الامتحانات على 3 أنماط، الامتحانات المقالية والاختيار من متعدد ويضعها الأساتذة من خلال بنوك الأسئلة.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا الاعداد لجداول الامتحانات لكل الفرق الدراسية والمستويات الدراسية ومع أول مايو سيتم إعلانها للطلاب، لافتة إلى أن الدراسة لم تتوقف بعد وستتوقف بداية من 10 مايو.

ولفتت إلى أن الامتحانات معظمها تجرى إلكترونية وتجرى فى معامل كلية الألسن، مضيفة أن الامتحانات ستجرى على 4  فترات من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة مساء ومدة الامتحان ساعة ونصف ويتم التصحيح اليكترونيا على الفور والأسئلة المثالية يتم تصحيحها من قبل أستاذ المادة .
 
وكانت وقد وجهت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عمداء ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بسرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بإعفاء طلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس من ذوي الهمم حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من ٢٥% من المصروفات الدراسية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس أن القرار يأتي في إطار دعم إدارة الجامعة لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، تماشيا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاهتمام بذوي الهمم فى ظل رؤية شاملة لإدماجهم فى البيئة الجامعية.

وأضافت سيادتها أن الجامعة تعمل علي توفير كافة سبل الدعم للطلاب من ذوى الهمم وتقديم التسهيلات اللازمة داخل الحرم الجامعي لتسهيل حركتهم وتوفير الوسائل المساعدة التقنية التي تمكنهم من متابعة دراستهم بكل يسر وسهولة إلى جانب تقديم  الدعم الأكاديمي والمعنوي لهم لتحفيزهم علي الإندماج في البيئة الجامعية وتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني ومساعدتهم على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم.

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