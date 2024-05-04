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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب يؤكد على أهمية دور نادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ

نادي الرياضات البحرية
نادي الرياضات البحرية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أهمية نادي الرياضات البحرية علي تنمية الحركة الرياضية داخل مدينة شرم الشيخ علاوة علي دعمه للشباب الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية كما أشاد وزير الشباب والرياضة بمرافق النادي الحديثة وتنوع أنشطته، والتي تلبي احتياجات الشباب في جميع الفئات العمرية.


جاء ذلك خلال جولة وزير الشباب والرياضة في نادي الرياضات البحرية برفقته محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومحمد الغندور  مدير نادي الرياضات البحرية وأحمد مسعد وكيل مديرية الشباب والرياضة.


حيث بدأ وزير الشباب والرياضة جولته بافتتاح الملعب القانوني في النادي "ملعب اللواء محمد الجافي" بعد تطويره، وتفقد منشآت النادي ومنها "صالة الجمباز، حمام السباحة النصف اولمبي، ملاعب كرة القدم والتنس وكرة الطائرة، الفندق والمبني الاداري للنادي".

 

كما تفقد  وزير الشباب والرياضة المشروعات التي تنفذها الوزارة مثل مشروع "الف بنت.. الف حلم"، معسكرات رياضة من أجل التنمية، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وايضا مبادرة "دوّي" وﻫﻲ المبادرة الوﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت والتي تقام ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪة  انتصار السيسي قرينة  رئيس الجمهورية ، ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي دور المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة بهدف تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال استغلال قدراتهن في مختلف المشروعات بما يعكس التفوق والابداع الذي يمكن تحققه الفتيات في كافة المجالات وهي دائما ما تقدم نموذج قادر على إلهام الاجيال الصاعدة لتحقيق اهدافهن والمساهمة في تطوير قدراتهن من أجل مستقبل مستدام.

جنوب سيناء أشرف صبحي نادى الرياضات البحرية شرم الشيخ تنمية

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