محمود متولي يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي والجونة

حصد محمود متولي لاعب النادي الأهلي جائزة رجل مباراة الأهلي والجونة، في المباراة جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وحسد متولي الجائزة بعد أدائه المميز خلال اللقاء وتسجيله للهدف الثاني للأهلي.

نجح النادي الأهلي في الفوز على ضيفه الجونة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف الأهلي الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

فيما سجل محمود متولي الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد عرضية من علي معلول الذي ارتدي شارة قيادة النادي الأهلي لأول مرة منذ لعبه للنادي الأهلي؛ لتصبح النتيجة 2-0 لصالح المارد الأحمر.

واختتم كهربا الأهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح حسين الشحات بعد عرقلة مدافع الجونة له.

ونجح النادي الأهلي في إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف على الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وبتلك النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 27 في المركز العاشر، بينما توقف الجونة عند النقطة 28 في المركز التاسع.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الجونة اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏

خط الهجوم: وسام أبو علي .‏

دكة البدلاء

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏