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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا وبعد غد.. تفاصيل حصول الموظفين على أجر مضاعف وفقا للقانون

أجر مضاعف للموظفين
أجر مضاعف للموظفين

يحصل موظفي المصالح الحكومية والوزارات والهيئات التابعة لها، وكذلك الشركات المختلفة للقطاع الخاص، على إجازة رسمية، غدا الأحد، وبعد غد الإثنين 5 و6 مايو 2024.

جاء ذلك؛ بعد ترحيل الحكومة، لعطلة عيد العمال، لتكون يوم 5 مايو بدلا من 1 مايو، ليتم الحصول عليها قبل شم النسيم.

قانون الخدمة المدنية 

طبقا لقانون الخدمة المدنية ، فهناك عدة حالات تحرم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، من حق الحصول على الإجازات الرسمية، مع منحهم أجرا مضاعفا، حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات.

ونص قانون الخدمة المدنية على أن: "يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا، أو إجازة عوضًا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن".

قانون العمل

نصت المادة 52 من قانون العمل، على أن: "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى 13 يومًا في السنة".

وطبقا للقانون: "لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة".

المصالح الحكومية شم النسيم قانون الخدمة المدنية قانون العمل الخدمة المدنية لجهاز الإدارى للدولة

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