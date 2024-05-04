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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادًا لـ«شم النسيم وعيد القيامة»: الصحة تدفع بـ2377 سيارة إسعاف لتأمين الحدائق والمتنزهات

الإسعاف
الإسعاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان ،  عن تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، والتي تضمنت تخصيص ٤١٤ مركبة إسعافية لتأمين قداس عيد القيامة المجيد، وكذلك تخصيص ٣٣٥ مركبة إسعافية لتأمين رواد ٣٣٤ حديقة ومتنزه، مع وضع كامل الأسطول الإسعافي بكافة أرجاء الجمهورية بوضعية التأهب، بإجمالي ٢٣٧٧ مركبة إسعافية مخصصة للعمل كوحدة عناية مركزة متنقلة.

وأعلنت الوزارة  على انتظام العمل بالخط الساخن١٢٣ التابع لهيئة الإسعاف المصرية لتلقي كافة الاستغاثات الإسعافية على مدار ٢٤ ساعة متواصلة، بالإضافة إلى انتظام العمل بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وكفاءة عمل خطوط الربط اللاسلكي مع الأجهزة المعنية كالنجدة والدفاع المدني والمرور لتوفير وتنسيق الدعم في حالات الطوارئ.

كما تضمنت خطة التأمين الدفع بعدد 2 لانش إسعافي لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية وكذلك عدد 2 لانش في نطاق محافظة الجيزة وعدد 7 لانشات موزعة بين أسوان، الأقصر وأسنا، لخدمة رواد المراكب السياحية والبواخر النيلية.

كما أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن الخطة أكدت على انتظام العمل بأسطول حضانات هيئة الإسعاف المصرية المتنقل والمخصص لنقل الأطفال المبتسرين حديثي الولادة. وعلى مراعاة توفير  خدمات النقل غير الطارئة لمرضى الغسيل الكلوي، مع التأكيد على تأهب كافة الفرق الإسعافية العاملة بمعبر رفح البري الملاصق للجانب الفلسطيني، لتوفير خدمات النقل لكافة الأشقاء المصابين من قطاع غزة والمقرر نقلهم للداخل المصري لتلقي العلاج، معرباً عن تقديره للجهود الاستثنائية التي يقدمها رجال المنظومة الإسعافية بمعبر رفح تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

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