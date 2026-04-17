التراث المصري بين المادي واللامادي.. ثراء تاريخي وجهود متواصلة للحفاظ عليه

أكد محمد حسن عبدالحافظ أستاذ الأدب الشعبي وعضو لجنة التراث بالمجلس الأعلى للثقافة، أن التراث المصري يُعد من الأغنى عالميًا، حيث يجمع بين التراث المادي من آثار ومعالم تاريخية، والتراث اللامادي الذي يشمل العادات والتقاليد والفنون الشعبية.

وأوضح "عبدالحافظ" خلال مداخلة على القناة الأولى، أن مصر تضم سبعة مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي التابعة لـاليونسكو، من أبرزها مناطق الأهرامات، ومدينة الأقصر، والقاهرة التاريخية، إلى جانب مواقع أثرية ودينية وطبيعية تعكس تنوع الحضارة المصرية.

وشدد أستاذ الأدب الشعبي، على أن التراث اللامادي يمثل عنصرًا بالغ الأهمية، نظرًا لاعتماده على الذاكرة الشفوية، ما يجعله أكثر عرضة للاندثار، الأمر الذي يتطلب جهودًا مكثفة للتوثيق والتدوين.

وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت أداة أساسية في حفظ التراث ونقله للأجيال الجديدة، من خلال الرقمنة ووسائل التوثيق المتطورة، بما يسهم في تعزيز الوعي بقيمة هذا الإرث الحضاري وضمان استمراريته.