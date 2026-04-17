اليوم العالمي للتراث.. مناسبة دولية للتأكيد على حماية الهوية الإنسانية

مع اقتراب الاحتفال بـاليوم العالمي للتراث في 18 أبريل، تتجدد الدعوات العالمية للحفاظ على التراث الإنساني بمختلف أشكاله، باعتباره أحد أهم ركائز الهوية الثقافية للشعوب.

وأوضح محمد حسن عبدالحافظ، أستاذ الأدب الشعبي وعضو لجنة التراث بالمجلس الأعلى للثقافة، خلال مداخلة له في برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هذا اليوم أُقر لأول مرة عام 1982 من قبل المجلس الدولي للمعالم والمواقع، واعتمدته اليونسكو في 1983، بهدف تسليط الضوء على أهمية المعالم والمواقع التراثية حول العالم.

وأشار أستاذ الأدب الشعبي، إلى أن الاحتفال لا يقتصر فقط على المباني الأثرية، بل يمتد ليشمل البيئات التاريخية والمواقع ذات القيمة الثقافية، مؤكدًا أن الحفاظ على التراث يمثل مسؤولية مشتركة في ظل التحديات الحديثة مثل التغيرات المناخية والتوسع العمراني.