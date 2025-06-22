تمركزه كان غلط من البداية.. إكرامي الشحات يهاجم محمد هاني بمباراة بالميراس

علّق إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق، على مباراة إنتر ميامي والأهلي ، في افتتاحية كأس العالم للأندية 2025.

وقال إكرامي الشحات خلال تصريحات إعلامية خلال برنامج اللعيب: "في مباراة إنتر ميامي كان في 3 لقطات كانوا ممكن يخلونا بعيد عن الموقف ده، الأول كانت كرة إمام عاشور الانفراد، وضربة الجزاء وكورة حسين الشحات اللي في آخر اللقاء".

وتابع: "في لاعيبة خذلتني كنت منتظر منهم أحسن من كدة، ومش هذكر أسامي و حصل تحفيل كبير جدا على وسام أبوعلي بسبب الهدف اللي اتسبب فيه".

واختتم: "وسام اتزق من أشرف داري وفقد توازنه، وأنا بتفرج على الماتش صرخت وقولت يا محمد هاني ماتعملش فاول، في كرة الهدف الثاني، وتمركز هاني كان غلط في بداية اللعبة".

ونجح بالميراس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة.

وتقدّم بالميراس في الدقيقة 49 علي الأهلي بهدف عكسي أحرزه وسام أبو علي في بالخطأ في مرماه.