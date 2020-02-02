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محافظات

محافظ بورسعيد يجدد دعمه لمجلس المصري والجهاز الفني واللاعبين

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:37 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
جدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دعمه ووقوفه خلف النادي المصري إدارة وجهازا فنيا ولاعبين حتى يستعيد الفريق توازنه وانتصاراته التي تؤهله للعودة إلى مكانته الطبيعية بين الأندية الكبيرة سواء علي المستوي الأفريقي أو المحلي.

وطالب المحافظ اللاعبين ببذل أقصى جهد في مباراة الغد أمام بطل نيجيريا وتحقيق الفوز  ليكون بداية لعودة الانتصارات للفريق،
كما طالب جماهير المصري الوفية بالوقوف خلف الفريق حتي يجتاز هذه الظروف .

وأعرب عن ثقته في أن المصري بكل عناصره من جماهير وادارة وجهاز فني ولاعبين يشكلون عامل دفع كبير لعودة المصري إلى الانتصارات وإسعاد الجماهير.
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