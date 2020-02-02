محافظ بورسعيد يجدد دعمه لمجلس المصري والجهاز الفني واللاعبين

جدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دعمه ووقوفه خلف النادي المصري إدارة وجهازا فنيا ولاعبين حتى يستعيد الفريق توازنه وانتصاراته التي تؤهله للعودة إلى مكانته الطبيعية بين الأندية الكبيرة سواء علي المستوي الأفريقي أو المحلي.





وطالب المحافظ اللاعبين ببذل أقصى جهد في مباراة الغد أمام بطل نيجيريا وتحقيق الفوز ليكون بداية لعودة الانتصارات للفريق،

كما طالب جماهير المصري الوفية بالوقوف خلف الفريق حتي يجتاز هذه الظروف .



