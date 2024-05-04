حزب الله: لا نريد الحرب مع إسرائيل لكن سنقاتل إذا اضطررنا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ⁠حزب الله لا يريد الحرب لكن إن قرّر العدو توسيع المواجهة وخوض الحرب فنحن جاهزون لها وقد أنهينا الاستعدادات.

وقال قاسم في تصريحات له " بحسب المعطيات العدو غير قادر وليس له مصلحة بالحرب ونحن لا نرى مصلحة بحرب واسعة وان ⁠ما استخدمته المقاومة على الجبهة في الجنوب هو جزء من القوة وجزء من السلاح وما خفي أعظم.

وأضاف" ⁠في حال حصل وقف إطلاق نار شامل في غزة يحصل وقف إطلاق نار في جنوب لبنان إذا توقف العدو عن اعتداءاته وهذه قاعدة ثابتة.

وشدد علي ⁠التحالف بين حزب الله وحركة أمل صلب وغير قابل لأيّ تفكيك.