حزب الله: لا نريد الحرب مع إسرائيل لكن سنقاتل إذا اضطررنا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لا يريد الحرب لكن إن قرّر العدو توسيع المواجهة وخوض الحرب فنحن جاهزون لها وقد أنهينا الاستعدادات.
وقال قاسم في تصريحات له " بحسب المعطيات العدو غير قادر وليس له مصلحة بالحرب ونحن لا نرى مصلحة بحرب واسعة وان ما استخدمته المقاومة على الجبهة في الجنوب هو جزء من القوة وجزء من السلاح وما خفي أعظم.
وأضاف" في حال حصل وقف إطلاق نار شامل في غزة يحصل وقف إطلاق نار في جنوب لبنان إذا توقف العدو عن اعتداءاته وهذه قاعدة ثابتة.
وشدد علي التحالف بين حزب الله وحركة أمل صلب وغير قابل لأيّ تفكيك.