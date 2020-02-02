ضبط 3 عاطلين بحوزتهم ربع كيلو شادو مخدر بقليوب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط عصابة للاتجار في المواد المخدرة وبحوزتها ربع كيلو شادو مخدر، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.





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تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم قليوب بالقطاع الثاني الدائري من ضبط كل من خالد ص ع " عاطل ومقيم كفر الحصافة – دائرة مركز طوخ وأحمد ع م سن 21 عاطل ومقيم نامول – دائرة مركز طوخ ومحمد س س سن 19 عاطل ومقيم كفر الحصافه – دائرة مركز طوخ، وذلك حال استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات معدنية ( جاري فحصها ) قيادة الأخير بنزلة الطريق الزراعى اتجاه القاهرة – دائرة قسم قليوب.





وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الشادو المخدر تزن 250 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ 100 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم وتولت النيابة التحقيق.