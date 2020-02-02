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حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم ربع كيلو شادو مخدر بقليوب

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:05 ص
القبض
القبض
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إبراهيم الهوارى

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط عصابة للاتجار في المواد المخدرة وبحوزتها ربع كيلو شادو مخدر، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.


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تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم قليوب بالقطاع الثاني الدائري من ضبط كل من خالد ص ع " عاطل ومقيم كفر الحصافة – دائرة مركز طوخ وأحمد ع  م  سن 21 عاطل ومقيم نامول – دائرة مركز طوخ  ومحمد س س   سن 19 عاطل ومقيم كفر الحصافه – دائرة مركز طوخ، وذلك حال استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات معدنية ( جاري فحصها ) قيادة الأخير بنزلة الطريق الزراعى اتجاه القاهرة – دائرة قسم قليوب.


وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الشادو المخدر تزن 250 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ  100 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم وتولت النيابة التحقيق.

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