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حوادث

طلب من خالته إقامة علاقة غير شرعية.. التحقيق فى مقتل عامل وإلقاء جثته بالشارع

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:43 ص
علاقة غير شرعية
علاقة غير شرعية
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إبراهيم الهوارى

بدأت نيابة قسم أول شبرا الخيمة التحقيق فى واقعة مقتل عامل بصيدلية وإلقاء جثته بالشارع في شبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء الجريمة خالة القتيل وزوجها بعدما حاول المجني عليه إقامة علاقة غير شرعية مع المتهمة وعندما علم زوجها استدرجاه وقتلاه انتقاما للشرف.


وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهمين 4 أيام توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين.


وتلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من عمليات النجدة بالعثور على جثة لشخص على جانب الطريق بشارع عزيز المصري بيجام دائرة القسم.


بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب عامل بصيدلية ومقيم بيجام دائرة القسم، مسجى على جانب الطريق وعثر بحوزته على حافظة نقوده وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


وأمكن لفريق البحث التوصل إلى معلومات مفادها بأن وراء ارتكاب الواقعة كل من زوج خالة المجنى عليه مشرف عمال بناء ومقيم بيجام  دائرة القسم وخالة المجني عليه وزوجة الأول ربة منزل.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث قرر الأول بقيام المجنى عليه بمحاولة إقامة علاقة غير شرعية مع زوجته (خالة المجنى عليه) أكثر من مرة ورفضها لذلك.


وفور علمه بذلك من زوجته طلب منها استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب له (قهوة) ووضع 3 أقراص منومة بداخلها وعقب غيابه عن الوعى وضع فوطة مبللة بالماء على وجه المجنى عليه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، وألقى الجثة بمكان العثور عليها وبسؤال الثانية رددت ذات المضمون.

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