الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدهب نازل.. مفاجاة بشأن سعر جرام 21 الأكثر شيوعا

هاني حسين

يهتم الشارع المصري بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة عيار 21 الأكثر شيوعا، وتتأثر أسعار الذهب بالتوترات الإقليمية والعالمية وترتفع او تنخفض الأسعار بناء على تداعيات التوترات على البورصة العالمية . 

هبوط سعر الذهب 

هبط سعر الذهب وذلك في أول تعاملات له مساء اليوم السبت 18-4-2026 داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية.

وفقد سعر جرام الذهب أكثر من 45 جنيهًا من قيمته مقارنة بما كان عليه في ختام مساء أمس الجمعة.

ويتعرض المعدن الأصفر في مصر لحالة من التذبذب منذ مطلع الأسبوع الماضي حيث تأرجح بين الهبوط والصعود وسط حالة من الترقب من المتابعين.

آخر تحديث لسعر الذهب


وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 7030 جنيهًا.

سعر عيار 24


وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشاراً 8034 جنيهًا للشراء و 7077 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21


بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 7030 جنيهًا للشراء و 6980 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18


بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 6025 جنيهًا للشراء و 5982 جنيهًا للبيع.

تراجع الأسعار محليا 

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7 %، مدعومة بتراجع الدولار، وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب تطورات جيوسياسية تمثلت في إعلان إيران فتح مضيق هرمز، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.


وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب ف السوق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7030 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة  82 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، لتسجل مستوى 4832 دولارًا، بعد أن لامس مستوى 4900 دولار في تعاملات الجمعة، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

مكاسب للذهب عالميا 

واصل الذهب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومًا بتراجع الدولار وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار النفط وتهدئة المخاوف بشأن التضخم.


وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته في نحو شهر، مدفوعًا بانحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بعد إعادة فتح المضيق الذي يمثل شريانًا لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وكان إغلاقه سابقًا قد تسبب في قفزة بأسعار الطاقة وزيادة المخاوف بارتفاع معدلات التضخم بالأسواق العالمية. التضخمية.
 

