نائب يطالب الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ 100 أسرة من التشرد بنجع حمادى

طالب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ 100 أسرة من المقيمين بمساكن السكة الحديد بنجع حمادى من التشرد بعدما اتفقت هيئة السكة الحديد على بيع الأرض لمستثمر وهددت المواطنين بطردهم من مساكنهم خلال شهر.





وقال "خلف الله " فى بيان صحفى له إن هؤلاء المواطنين وأسرهم مقيمين على الأرض بموجب مستندات رسمية من هيئة السكة الحديد منذ 50 عاما، ويقوم الأهالى بسداد الأموال للهيئة بموجب إيصالات منتظمة ولم يتأخروا يوما، ومع ذلك قامت السكة الحديد باستصدار قرارا ببيع أراضى الأهالى المقيمين عليها لمستثمرين دون مراعاة للبعد الاجتماعى وحماية 100 أسرة من التشرد والضياع.





وطالب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذ أسر نجع حمادى وأطفالهم من الضياع خاصة أنهم مستقرين منذ عقود ولديهم أطفال في مراحل التعليم المختلفة بالمدارس وليس لهم سكن يأويهم ، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لهم.