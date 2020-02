عقب إعلانه الرحيل عن الأهلي .. وائل رياض يوجه رسالة مؤثرة لـ شريف إكرامي

View this post on Instagram

عشرة العمر ، الأخ اللي مولدتوش أمي ، الصديق اللي معايا في كل حاجة وفي أي وقت ، زمان كنا بنخرج بنلعب بنتمرن بننزل مع بعض ، بناخد قرارات مع بعض ، إيماني بموهبتك وإيماني بدماغك اكبر من أي حاجة ، كنت نعم القائد ونعم الكابتن ، ربنا يوفقك في أي مكان تختاره وصدقني إنت إضافة لأي مكان ، بحبك يا صاحبي ❤️