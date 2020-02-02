عقب إعلانه الرحيل عن الأهلي .. وائل رياض يوجه رسالة مؤثرة لـ شريف إكرامي

وجه وائل رياض مدرب منتخب مصر الأوليمبي رسالة لـ شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عقب إعلانه الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.





وكتب وائل رياض عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا: "عشرة العمر، الأخ اللي مولدتوش أمي، الصديق اللي معايا في كل حاجة وفي أي وقت، زمان كنا بنخرج بنلعب بنتمرن بننزل مع بعض، بناخد قرارات مع بعض، إيماني بموهبتك وإيماني بدماغك أكبر من أي حاجة، كنت نعم القائد ونعم الكابتن، ربنا يوفقك في أي مكان تختاره وصدقني إنت إضافة لأي مكان، بحبك يا صاحبي".





كان شريف إكرامي أعلن منذ قليل قراره بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري حيث وجه رسالة شكر للجماهير وللمسئولين في الفريق، مشددا على أنه يسعى للمشاركة بشكل أساسي بدلا من الجلوس على دكة البدلاء.



