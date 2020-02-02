الكونفدرالية الأفريقية.. التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز ونواذيبو

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق بيراميدز وإف سي نواذيبو الموريتاني، المقامة على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعد موافقة الطرفين على نقل المباراة لمصر بدلًا من موريتانيا.





دخل الفريقان المباراة على استحياء، ولم ينفذ اللاعبون خططا تكتيكية داخل أرض الملعب ترجمت الى أهداف، واستمرت الـ 45 دقيقة الأولى من المباراة بدون اهداف.





وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان. خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور. خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - عمر العيوني. خط الهجوم: جون أنطوي.



