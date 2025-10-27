مسؤول أمريكي سابق: قمة آسيان فرصة لترامب لإعادة ضبط العلاقة مع الصين

قال جيم كاروسو، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر المشاركة في قمة آسيان، تقديرا للأهمية التي توليها إدارته لهذه الدول، خاصة الدول الـ11 التي تشكل هذا التحالف كشركاء أمنيين للولايات المتحدة.

وأضاف «كاروسو»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود واشنطن، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، مشيرا إلى أن التحالف مع دول آسيان يمثل ركيزة أساسية في السياسة الأمريكية نحو آسيا، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن ترامب يسعى إلى تعزيز التبادل التجاري مع دول غير الصين، معتبرا ذلك مؤشرًا على توجه جديد في السياسة الاقتصادية الأمريكية، متابعا: «هذه أيضا علامة على أن نحو 70 مليون شخص يمثلون أحد أكبر معدلات الناتج المحلي في العالم، وترامب سيضغط على الصين من أجل زيادة الرسوم الجمركية، ما يعد فرصة لإعادة ضبط العلاقة بين البلدين».



