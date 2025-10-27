قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
تحقيقات وملفات

محافظات مصر تستعد للاحتفال بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير السبت المقبل

احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
قسم المحافظات

تستعد المحافظات للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، السبت المقبل   ،تزامنا مع حفل الافتتاح بالمتحف، واعدت المحافظات شاشات لغرض الحفل بالميادين العامة بالمحافظات.. 

البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يُعد حدثًا تاريخيًا عظيما يفخر به كل مصري، وهو يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الانتماء الوطني والترويج للدولة المصرية من خلال التاريخ والثقافة والفن ، كما يمثل رسالة هامة للعالم أجمع بأن مصر قادرة على صون حضارتها وتقديمها للعالم بصورة تليق بعظمتها.

وأشارت المحافظ إلى أن أهالي البحيرة سيشاركون تلك اللحظة التاريخية بكل فخر واعتزاز، حيث تستعد المحافظة لإقامة شاشات عرض كبرى في الميادين العامة والشوارع الرئيسية وعدد من مراكز الشباب بمختلف المراكز والمدن، لنقل فعاليات الافتتاح بالبث المباشر وإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد الذي يبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضافت جاكلين عازر، أن المحافظة ستنظم أيضًا ندوات تثقيفية وورش عمل فنية ومسابقات عن تاريخ مصر القديم وحضارتها العريقة، بهدف تعميق الوعي الوطني وتعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذا الصرح الحضاري العظيم الذي يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

جنوب سيناء 

​تستعد  مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء  للاحتفال  العالمي المرتقب بافتتاح المتحف المصري الكبير (GEM) في القاهرة، والذي من المقرر أن يشهد حضور عدد من زعماء ورؤساء وملوك دول العالم في الأول من نوفمبر 2025م.

​وفي هذا السياق، نظم توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، برئاسة  أمل الفحام، الموجه العام للتربية الفنية، وتحت إشراف  عادل عتلم، مدير المديرية، مجموعة من الورش والمعارض والمسابقات الفنية. 

ركزت هذه الأنشطة على تشجيع الطلاب والطالبات في مدارس جميع الإدارات التعليمية على إبداع لوحات فنية رائعة، تتمحور حول فن البورتريه ورسم الأجداد الفراعنة والشخصيات المصرية البارزة، احتفاءً بهذا الحدث التاريخي.

​من جانبها، أكدت  أمل الفحام أن مشاركة طلاب المدارس في هذا الافتتاح العالمي عبر أعمالهم الفنية تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني لديهم، وغرس الشعور بقيمة وطنهم وحضارته العريقة، قديماً وحديثاً.

وسوف تحتفل كل محافظات مصر السبت القادم بافتتاح المتحف المصري الكبير وقد قررت الحكومة المصرية إن يكون ذلك اليوم عطلة رسمية للمدارس والجامعات .

سيوة

​نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة ورشة مع الأطفال رواد المكتبة حول دور السياحة في التنمية.

وأشار  محمد عمران جيرى مدير المكتبة  إلى الاستعدادات التى تتم لافتتاح المتحف المصري الكبير هذا الحدث الذى ينتظره العالم لما يمثله من أهمية حيث يعد افتتاح المصرى الكبير فرصة سانحة للترويج السياحى وزيادة الأشغال وتوفير فرص العمل .

وتحدث مع رواد المكتبة حول أهمية السياحة في حياتنا اليومية حيث تعد من المصادر المهمة لتوفير العملة الصعبة وما تحدثه من رواج اقتصادى من خلال توفير فرص العمل ، وتسويق المنتجات .

وأكد على أهمية حسن استقبال الزوار ، والمعاملة الحسنة ، والأمانة في التعامل لنكون سفراء لبلدنا التى تزخر بمواقع سياحية واثرية وطبيعية وثقافية متفردة و نعمة الأمن والأمان .

