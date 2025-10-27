قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لأول مرة منذ هجمات السابع من أكتوبر.. إسرائيل تنهي حالة الطوارئ في الجنوب ابتداء من الغد

فرناس حفظي

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الاثنين)، على توصية الجيش الإسرائيلي برفع "الوضع الخاص" المفروض على الجبهة الداخلية في جنوب البلاد، بدءا من يوم غد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر.


ويعني القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة حماس، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.


ويأتي هذا القرار في ظل تقييمات أمنية جديدة تشير إلى تراجع مستوى التهديدات المباشرة من قطاع غزة، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

ومن جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم اليوم إن واشنطن لا تعتبر الضربة التي قالت إسرائيل إنها استهدفت عضوًا في جماعة فلسطينية "مقاومة" في غزة انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأعلنت إسرائيل إنها قصفت عضوًا في جماعة الجهاد الإسلامي يوم السبت، متهمة الفرد بالتخطيط لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

ونفت الجهاد الإسلامي أنها كانت تخطط لهجوم.

