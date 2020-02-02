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محافظات

إيبارشية سمالوط تُحيي الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة داعش في ليبيا .. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:05 م
ايبارشية سمالوط
ايبارشية سمالوط
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ايمن رياض
نظم نيافة الحبر الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط شمال المنيا احتفالا بذكرى شهداء الكنيسة القبطية بليبيا فى فبراير ٢٠١٥ على يد تنظيم داعش الارهابي بحضور 15 من الآباء الاساقفة الأجلاء في نهضة مسائية وقداسات صباحية .

وتم احياء الذكري بالنهضة المسائية مع نيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى الذي استعرض موضوع الشفاعة في الكنيسة القبطية علي أساس انها عقيدة مستقاه من تعاليم الكتاب المقدس وهي علاقة بين الثالوث القدوس منذ البدء .


وتمت رسامة ٢٩ شماسا في رتبة أغنسطس من أبناء كنيسة القديس ابسخيرون قرية جبل الطير البحرية سط حضور وفرحة أهالي الشهداء والرحلات الكنسية التي أتت خصيصًا لأخذ البركة .

يذكر ان تنظيم داعش الارهابي قام بذبح 21 قبطيا بدم بارد بدولة ليبيا في فبراير 2015 وعلي الفور قامت مصر بأخذ ثأر الضحايا من خلال ضربة جوية، كما أمر بإنشاء كاتدرائية الشهداء.
إيبارشية سمالوط تُحيي الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة داعش في ليبيا .. صور
إيبارشية سمالوط تُحيي الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة داعش في ليبيا .. صور
إيبارشية سمالوط تُحيي الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة داعش في ليبيا .. صور
إيبارشية سمالوط تُحيي الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة داعش في ليبيا .. صور
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