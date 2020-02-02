MAVEN Developments تطلق أول مشروعاتها بـ مصر برؤية جديدة للحياة في العين السخنة

عقدت شركة " MAVEN Developments " العقارية، الشركة الشقيقة لشركة “Riverwards group” الأمريكية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق مشروع "باي ماونت Baymount" أول مشروعاتها في مصر بالعين السخنة على مساحة 76 فدانا، بقيمة سوقية تفوق 4 مليارات جنيه.





وقال المهندس محمد رشدي رئيس شركة Riverwards group ومؤسس وعضو مجلس ادارة شركة MAVEN Developments إن أهم العوامل التي دفعتهم إلى التطوير في مصر كان وضوح الرؤية الاقتصادية والاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر، فضلا عن الطفرة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في القطاع العقاري المصري، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين في جميع المجالات خاصة التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار.





وأضاف "رشدي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه عدد من قيادات الشركة في مصر : "اختيار العين السخنة لنبدأ فيها أول مشروعاتنا كان أحد العناصر التي حرصنا عليها، فهذه المنطقة واعدة وبها حركة عمران ونشاط تجارى وصناعي كبير، ما يجعلها ملتقى للأعمال ومركزا لمنطقة البحر الأحمر بأكملها".





وأشار إلى أنه خلال سنوات قليلة جدا ستصبح العين السخنة الامتداد العمراني الطبيعي للقاهرة على البحر الأحمر، ووجود مارينا العين السخنة الدولية والذي سيتم افتتاحه قريبا سيجعل المنطقة ملتقى لكافة الجنسيات، موضحا أن تواجد الشركة في الولايات المتحدة من خلال شركة Riverwards group سيتيح لنا إمكانية التسويق العقاري لمشروعاتنا المصرية في الولايات المتحدة.





وعن المشاريع المستقبلية أوضح "رشدي "، أن الشركة لديها خطة للاستثمار العقاري في أماكن مختلفة بمصر وبالفعل لدينا مشروع سيتم الإعلان عنه قريبا في منطقة الساحل الشمالي بجانب عدد آخر من المشروعات التي يتم دراستها حاليا، حيث نعتمد في كل خطوة نقوم بها على دراسة السوق واحتياجات العملاء بشكل دقيق حتى نستطيع تقديم قيمة مضافة تحقق علامة فارقة في حياة عملائنا.





من جانبه أوضح المهندس محمد يوسف مؤسس ورئيس شركة MAVEN أن الشركة عندما قررت التوجه للتطوير فى منطقة البحر الأحمر كان أحد أهدافنا هو بناء مشروع ذي طبيعة جبلية متميزة حتى نستطيع نقل الخبرات التي اكتسبناها من عملنا بالخارج ليكون الناتج مشروعا يحاكي المشاريع العالمية من حيث التخطيط والتصميم وهو ما استغرق وقتا طويلا حتى يتم الحفاظ على ميزة الارتفاع الجبلي للموقع وتخطيط الطرق بحيث تتناغم بشكل انسيابي مع التصميم الطبيعي للجبال وبالتالي الحفاظ على البيئة، وهو أحد أهم قيم شركة MAVEN.





وأضاف أن الشركة حرصت في تصميم المشروع على تقليل أعمال الهدم في الجبل واستخدام الآلات وتقليل الانبعاثات الكربونية.





وأشار "يوسف" إلى أن مشروع "باي ماونت" سيقام على مساحة 76 فدانا على ارتفاع يصل نحو 240 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويضم 1756 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، وجميع الفراغات المعيشية لكل الوحدات تري البحر والأفق برؤية بانورامية كاملة بتصميمات عصرية.



