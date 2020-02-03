محافظ بورسعيد يتابع إجراءات منع التهريب الجمركى

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات المشددة التى تقوم بها المحافظة للحد من عمليات التهريب الجمركى وملاحقة عناصر المهربين خاصة فى نطاق حى الضواحى ومنفذ اللنش أسفل قناة الاتصال بالحى الإماراتى.





جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، لمتابعة الإجراءات المشددة لمنع محاولات التهريب الجمركى على مستوى المحافظة والدائرة الجمركية، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام ، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن، وأمن الموانئ وشرطة المسطحات المائية ورؤساء أحياء الزهور والضواحى.





واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع الحضور أهم الإجراءات التى يتم تطبيقها لصد أى محاولات للخروج عن القانون أو القيام بعمليات التهريب خاصة فى حى الضواحى، كما بحث مع القيادات الأمنية إمكانية تكثيف التواجد الأمنى فى المنافذ الجمركية لمنع محاولات للتهريب الجمركى.



