لماذا لم ترتدِ وزيرة الصحة الكمامة بشكل صحيح؟.. الوزارة ترد.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الصور المتداولة ل وزيرة الصحة على السوشيال ميديا تم التقاطها قبل وصول الطائرة من مدينة ووهان الصينية.





وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزيرة الصحة قامت بتفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول الطائرة، وفور وصول الطائرة بالمصريين كان يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه، وتم وضع الكمامات وارتداء الزي الواقي بشكل صحيح".





وفور وصول المصريين من مدينة ووهان بدأنا في الكشف عليهم وقياس درجات الحرارة". وتابع خالد مجاهد:" قمنا بإجراء محاكاة وتفقد لكافة الإجراءات قبل وصول طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية،





وتابع خالد مجاهد:" السلطات الصينية رفضت تسليم 2 مصريين للاشتباه في أعراض فيروس كورونا، وتم إخلاء كافة المصريين القادمين على متن الطائرة إلى العزل الصحي، ومتجهين حاليا إلى مقر الحجر الصحي بمطروح".





وأكمل خالد مجاهد: "وفد الطب الوقائي لمكافحة العدوى يصطحب المصريين العائدين من ووهان إلى الحجر الصحي، ووزارة الصحة تفقدت جاهزية الحجر الصحي وأماكن الإعاشة وكافة التخصصات في مستشفى الإخلاء والنجيلة بمرسى مطروح".



