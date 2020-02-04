AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التنمية المحلية: لا توجد دورات تدريبية إلى الصين الآن.. وملتزمون بقرارات الدولة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:25 م
خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، بشأن الدورات التدريبية التى تنظمها الوزارة لعدد من الدول الأوروبية، ومنها الصين، إن الوزارة ملتزمة بكل ما تعلنه الدولة والجهات المعنية حول فيروس كورونا، والسفر إلى الصين.

وأوضحت الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه حاليا لا توجد دورات تدريبية إلى الصين.

وكان قد تم تنظيم دورات تدريبية للفائزين بالمراكز الأولى من قيادات المستقبل وعدد من الكوادر بالمحافظات في الصين، للاطلاع على أحدث
الأساليب العلمية الحديثة حول الإدارة المركزية والتحول الرقمي والتطور في الإدارة، وخلق أفكار إبداعية خارج الصندوق.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن أن الوزارة تقوم بتنفيذ دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لجميع العاملين بالمحليات على مدار العام، بالإضافة إلى توفير منح تدريبية فى بعض الدول التى تتعاون مع الوزارة ومنها كل من الصين والهند.

اقرأ أيضا:

وتستهدف الاستفادة من هؤلاء المتدربين سواء على مستوى الديوان العام للوزارة أو قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات لتحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراوي وعبد العال يشهدان تخريج أول دفعة من "بناء قدرات العاملين"

وزير التنمية المحلية: نواكب التطور التكنولوجي لتعزيز سهولة حصول المواطن على الخدمات ومواجهة الفساد .. ونعمل على بناء جهاز إداري حكومي كفء وفعال ويخضع للمساءلة والرقابة

التنمية المحلية في عام .. جارٍ اختيار 65 قيادة محلية والتجهيز للإعلان عن 35 قيادة خالية .. تنفيذ 138 دورة تدريبية وورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بالمحليات يستفيد منها 4500 متدرب

تدريب 54 من رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظات بسقارة الاسبوع القادم.. صور

شعراوي: توزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات

التنمية المحلية: تدريب 81 شابا من قادة المستقبل السبت المقبل

ترشيحاتنا

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا

بعد الوداع الأفريقي.. الهلال يفاوض مدرب النجم الساحلي السابق

حكم إعادة قراءة الفاتحة أثناء الصلاة .. مستشار المفتي يجيب

الحبس وحرمان من الخدمات العامة.. تعرف على عقوبات الامتناع عن دفع النفقة

حطيناله منوم في القهوة.. سيدة تخنق نجل أختها وتلقي جثته في الشارع بالقليوبية

بسيطة و عصرية .. شاهد أبرز إطلالات ابنة عصام الحضري فى عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور