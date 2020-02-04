التنمية المحلية: لا توجد دورات تدريبية إلى الصين الآن.. وملتزمون بقرارات الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، بشأن الدورات التدريبية التى تنظمها الوزارة لعدد من الدول الأوروبية، ومنها الصين، إن الوزارة ملتزمة بكل ما تعلنه الدولة والجهات المعنية حول فيروس كورونا، والسفر إلى الصين.
وأوضحت الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه حاليا لا توجد دورات تدريبية إلى الصين.
وكان قد تم تنظيم دورات تدريبية للفائزين بالمراكز الأولى من قيادات المستقبل وعدد من الكوادر بالمحافظات في الصين، للاطلاع على أحدث
الأساليب العلمية الحديثة حول الإدارة المركزية والتحول الرقمي والتطور في الإدارة، وخلق أفكار إبداعية خارج الصندوق.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن أن الوزارة تقوم بتنفيذ دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لجميع العاملين بالمحليات على مدار العام، بالإضافة إلى توفير منح تدريبية فى بعض الدول التى تتعاون مع الوزارة ومنها كل من الصين والهند.
وأوضحت الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه حاليا لا توجد دورات تدريبية إلى الصين.
وكان قد تم تنظيم دورات تدريبية للفائزين بالمراكز الأولى من قيادات المستقبل وعدد من الكوادر بالمحافظات في الصين، للاطلاع على أحدث
الأساليب العلمية الحديثة حول الإدارة المركزية والتحول الرقمي والتطور في الإدارة، وخلق أفكار إبداعية خارج الصندوق.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن أن الوزارة تقوم بتنفيذ دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لجميع العاملين بالمحليات على مدار العام، بالإضافة إلى توفير منح تدريبية فى بعض الدول التى تتعاون مع الوزارة ومنها كل من الصين والهند.
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وتستهدف الاستفادة من هؤلاء المتدربين سواء على مستوى الديوان العام للوزارة أو قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات لتحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.