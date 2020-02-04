التنمية المحلية: لا توجد دورات تدريبية إلى الصين الآن.. وملتزمون بقرارات الدولة

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وتستهدف الاستفادة من هؤلاء المتدربين سواء على مستوى الديوان العام للوزارة أو قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات لتحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.