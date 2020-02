View this post on Instagram

السرطان ليس حُكمًا بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون. ❤️💪 #WorldCancerDay2020 #WorldCancerDay