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اقتصاد

التعاون الدولي: نعمل على تعزيز الشراكة لدعم استراتيجية 2030

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:51 ص
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
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محمد يحيي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارتها تقوم بالتنسيق مع شركاء التنمية والحكومة وصناع السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني  لدعم المشروعات المستقبلية التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

أضافت "المشاط" في تصريحات له، أن وزارتها تقوم بالعمل علي تحقيق التكامل بين المشروعات الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، بالتزامن مع إجراءات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا.

أوضحت أن الوزارة تعمل دوما على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.

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