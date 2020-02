بعد رفضه مصافحتها.. نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب.. فيديو

وقبيل بدء اللقاء رفض ترامب مصافحة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، مما وضعها في موقف محرج.

وعندما كان ترامب يستعد لاتخاذ مكانه لإلقاء الخطاب، بادرت بيلوسي لمصافحته ومدت يدها، إلا أن ترامب رفض مد يده لمصافحتها.

وفي وقت سابق، أكدت بيلوسي، أنها لم تتحدث إلى الرئيس منذ اجتماع البيت الأبيض بشأن سوريا، في أكتوبر الماضي.

TRUMP: [An hour and a half of gaslighting and lies.]