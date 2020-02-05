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أخبار العالم

بعد رفضه مصافحتها.. نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:13 ص
نانسي بيلوسي تمزق
نانسي بيلوسي تمزق نسختها المطبوعة من خطاب ترامب
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رحيم يسري
فور انتهاء ترامب من إلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي، قامت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب بتصرف غريب أثار جدلاً واسعاً.

وقامت بيلوسي بتمزيق نسختها المطبوعة من خطاب ترامب بينما كان يصفق المشرعون للرئيس الأمريكي.

وقبيل بدء اللقاء رفض ترامب مصافحة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، مما وضعها في موقف محرج.

وعندما كان ترامب يستعد لاتخاذ مكانه لإلقاء الخطاب، بادرت بيلوسي لمصافحته ومدت يدها، إلا أن ترامب رفض مد يده لمصافحتها.

وفي وقت سابق، أكدت بيلوسي، أنها لم تتحدث إلى الرئيس منذ اجتماع البيت الأبيض بشأن سوريا، في أكتوبر الماضي.
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