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أخبار العالم

ترامب يحرج نانسي بيلوسي أمام الكونجرس.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:39 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حال الاتحاد السنوي أمام أعضاء الكونجرس، في القاعة ذاتها التي شهدت إجراءات العزل.

وقبيل بدء اللقاء رفض ترامب مصافحة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، مما وضعها في موقف مُحرج.

وعندما كان ترامب يستعد لاتخاذ مكانه لإلقاء الخطاب، بادرت بيلوسي لمصافحته ومدت يدها، إلا أن ترامب رفض مد يده لمصافحتها.

وفي وقت سابق، أكدت بيلوسي، أنها لم تتحدث إلى الرئيس منذ اجتماع البيت الأبيض بشأن سوريا، في أكتوبر الماضي.
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