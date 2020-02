ترامب يحرج نانسي بيلوسي أمام الكونجرس.. فيديو

وقبيل بدء اللقاء رفض ترامب مصافحة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، مما وضعها في موقف مُحرج.

وعندما كان ترامب يستعد لاتخاذ مكانه لإلقاء الخطاب، بادرت بيلوسي لمصافحته ومدت يدها، إلا أن ترامب رفض مد يده لمصافحتها.

وفي وقت سابق، أكدت بيلوسي، أنها لم تتحدث إلى الرئيس منذ اجتماع البيت الأبيض بشأن سوريا ، في أكتوبر الماضي.

Pelosi and Trump haven't spoken in months, and this is their first time coming face to face since impeachment, notes reporter @MZanona.



