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أخبار العالم

قبل خطاب حال الاتحاد.. إدارة ترامب تفتعل أزمة جديدة مع CNN

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:04 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
استبعد البيت الأبيض شبكة "سي إن إن" الأمريكية من قائمة القنوات والشبكات التلفزيونية المقرّر حضورها لقاء ترامب مع الصحفيين قبيل إلقائه خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس دونالد ترامب.

وتشير وكالة "اسوشيتد برس" إلى أن الأمر لم يثر ضجة، ولم تحتج حتى الشبكة الأمريكية على قرار استبعاد مراسلها، موضحة أن المؤسسات الصحفية لم تقاطع الخطاب دعما للشبكة الأمريكية، على عكس الذين انسحبوا من اجتماع مع أحد مساعدي رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ لدعم المنافسين الذين تم إبعادهم عن الجلسة.

وأكدت شبكة CNN، أنه لم تتم دعوة أي من صحفييها هذا العام، لكنها رفضت التعليق على هذا الإجراء، كما رفضت ستيفاني جريشام، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، التعليق على الأمر.

وتعد الشبكة الأمريكية، أكثر المنصات مهاجمة من قبل رئيس الولايات المتحدة، ودخل في مشادات أكثر من مرة مع مراسليها.

ويلقي ترامب خطابه السنوي الثالث أمام الكونجرس، حول حالة الاتحاد، في نفس القاعة التي شهدت إجراءات محاكمة العزل، في ظل توقعات بتبرئته، وينتظر الأمريكيون ما إذا كان ترامب سيتطرق في خطابه لمسألة العزل أم لا.
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