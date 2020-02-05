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أخبار البلد

القوى العاملة: دورة للتدريب على صيانة المحمول والدش مجانا من أول مارس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:00 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة، لتوفير التدريب من أجل التشغيل، فضلا عن إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي  لتوفير عمل لائق للشباب.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن برامج التدريب المهني التي تقدمها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات تركز على البعد الاجتماعي، وتعطي الأولوية في التدريب للفئات الأولى بالرعاية.

وأعلن السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، عن قيام المديرية بفتح باب قبول طلبات الراغبين في التدريب المهني المجاني على مهنة صيانه "المحمول والدش"  للذكور والإناث، لمدة 3 شهور تبدأ من أول مارس حتى 31 مايو 2020.

 وأوضح "السنجابي" أنه على من يرغب الالتحاق بهذه الدورات يرفق في طلبه  صور من المؤهل الدراسي، والبطاقة الشخصية، وشهادة الميلاد، وكعب العمل، و(٢) صورة شخصية، والتوجه إلى مركز التدريب المهني بالقوى العاملة ببورسعيد خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسة حافظ إبراهيم.

 وقال : إن العدد محدود  والحجز بأسبقية التقديم، يشترط  في المتقدم للتدريب التفرغ التام في أثناء فترة التدريب، وسوف يحصل المتدرب على بدل انتقال يصرف للمتدرب ١٠ جنيهات عن كل يوم حضور،  وبدله تدريب تصرف مجانا ، وأدوات كتابية، ويتم التدريب يوميا من الأحد إلى الخميس لمدة 4 ساعات، وسوف يحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح.


القوى العاملة: دورة للتدريب على صيانة المحمول والدش مجانا من أول مارس
القوى العاملة: دورة للتدريب على صيانة المحمول والدش مجانا من أول مارس
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