AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المعرض: 4 ملايين زائر..والكتاب الورقي لم يفقد رونقه بعد..فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:41 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
نورهان رأفت

قال زين العابدين خيري شلبي رئيس تحرير مجلة معرض الكتاب، إن عدد زائري المعرض تعدي 4 مليون شخص بالدعوات المجانية، وذلك يدل على النجاح الكبير الذي حققه معرض الكتاب ذلك العام.


وأكد زين العابدين خيري شلبي خلال حواره لبرنامج"اليوم" الذي يذاع علي فضائيه "دي إم سي"، أن الشعب المصري مازال يقرأ، ولم يعزف عن القراءة كما هو متداول ، موضحا أنه إذا تم تعميم المعرض في باقي المحافظات سيتخطى العدد 4 مليون زائر.


واضح زين العابدين، ان عدد القراء في مصر سيزداد في السنوات المقبلة بالملايين، لافتا إلى أن وسيلة الكتاب الالكتروني لم ولن يهدد الكتاب الورقي.


وتابع زين العابدين: ان المعرض أكد على وجود كم كبير من الشباب الذين يفضلون الكتاب الورقي، مؤكدا على أن الكتاب الورقي لم يفقد رونقه بعد.


وأوضح زين العابدين، بعض كتب النشر نجحت في اجتذاب عدد كبير من الشباب ، وهي أنواع جديدة من الكتب، وإن رآها البعض أنها ليست عميقه بالشكل الكافي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال كبير من جمهور معرض الكتاب.. والأعداد تتجاوز نصف مليون

محافظ أسوان: 15 ألف زائر بمعرض الكتاب في اليوم الواحد "فيديو"

فوتو سيشن ببلاش .. اتصور ووثق زيارتك لمعرض الكتاب بعدسات مصورين محترفين

أبو الفنون يجتذب الجمهور.. المسرح يتصدر المشهد فى معرض الكتاب

بعد إعلان وزارة الثقافة تجاوز زواره مليوناً.. تراجع كبير في أعداد جمهور معرض الكتاب

رئيس هيئة الكتاب: 3.2 مليون زائر للمعرض حتى الآن

ترشيحاتنا

عماد متعب : الأهلي الأقوى في فرق دور الثمانية

لحظة دفن نادية لطفي في مقابر الأسرة.. صور

ارتفاع أسعار السيارة MG 5 فى مصر .. تعرف على السعر

رسالة تاريخية من فلورنتينو بيريز لـ رونالدو في عيد ميلاده الـ35

تغييرات في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود .. وبن شرقي يقود الهجوم

عاجل .. نقل الفنانة بشرى إلى المستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة بشرى.. 3 مشروبات منزلية تعالج حساسية الربو

لسرقة سيارة.. عصابة مسلحة تتسبب في إصابة طفلة عمرها عامين ونقلها للمستشفى

الجيش السعودي الأول خليجيا والثاني عربيا والرابع إقليميا على قائمة أقوى الجيوش