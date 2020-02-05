المعرض: 4 ملايين زائر..والكتاب الورقي لم يفقد رونقه بعد..فيديو

قال زين العابدين خيري شلبي رئيس تحرير مجلة معرض الكتاب، إن عدد زائري المعرض تعدي 4 مليون شخص بالدعوات المجانية، وذلك يدل على النجاح الكبير الذي حققه معرض الكتاب ذلك العام.





وأكد زين العابدين خيري شلبي خلال حواره لبرنامج"اليوم" الذي يذاع علي فضائيه "دي إم سي"، أن الشعب المصري مازال يقرأ، ولم يعزف عن القراءة كما هو متداول ، موضحا أنه إذا تم تعميم المعرض في باقي المحافظات سيتخطى العدد 4 مليون زائر.





واضح زين العابدين، ان عدد القراء في مصر سيزداد في السنوات المقبلة بالملايين، لافتا إلى أن وسيلة الكتاب الالكتروني لم ولن يهدد الكتاب الورقي.





وتابع زين العابدين: ان المعرض أكد على وجود كم كبير من الشباب الذين يفضلون الكتاب الورقي، مؤكدا على أن الكتاب الورقي لم يفقد رونقه بعد.





وأوضح زين العابدين، بعض كتب النشر نجحت في اجتذاب عدد كبير من الشباب ، وهي أنواع جديدة من الكتب، وإن رآها البعض أنها ليست عميقه بالشكل الكافي.