AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تريزيجيه في معرض الكتاب.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:42 ص
ترزجيه
ترزجيه
Advertisements
رنا اشرف_ مريم عزت
ازدحام شديد من الجمهور أمام قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في آخر أيامه، لحظة دخول اللاعب محمود تريزيجيه لبدء الندوة المعدة له؛ باعتباره سفيرا للمعرض فى دورته الـ51 والذي أقيم خلال الفترة من 22 يناير الى 4 فبراير.

وعبَّر تريزيجيه عن أمنيته أن يحصد النادى الأهلى بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويعود للمشاركة فى نهائيات كأس العالم، كما عبر عن أمله فى نجاح مصر فى رحلتها بتصفيات كأس العالم 2022.

وعن الكتب التى يحرص محمود تريزيجيه على قراءتها، أوضح أنه يحرص على قراءة الكتب المتخصصة فى المجال الرياضى، وسير اللاعبين الكبار. 

وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتسليم تريزيجيه، كتاب "شخصية مصر" بتوقيع الكاتب جمال حمدان؛ باعتباره ضيف الشرف للمعرض هذا العام، وسط ترحيب كبير منها به.

وفى نهاية اللقاء سلم الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب "تي شيرت المعرض" للنجم محمود تريزيجيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوار ساخر بين سعد سمير وتريزيجيه بسبب معرض الكتاب

من بينهم تريزيجيه وسميحة أيوب.. تعرف على سفراء معرض الكتاب

هيثم الحاج يكشف سبب اختيار تريزيجيه كـ سفير لمعرض الكتاب.. فيديو

محمود تريزيجيه يلتقي جمهور معرض الكتاب.. تفاصيل

"أنتم منورين المعرض".. كلمة وزيرة الثقافة للمتطوعين اليوم بمعرض الكتاب

سفير اليونان: اعتدت شراء الكتب من معرض الكتاب منذ أن كان فى الزمالك

ترشيحاتنا

طرد أحد المحتجين على خطاب ترامب أمام الكونجرس

عمرو جمال: أسعى لمواجهة الأهلي مع طلائع الجيش لهذه الأسباب

ناصر منسي: الفوز على إف سي مصر مهم لنا ونركز على مواجهة الأهلي

حكم مصافحة المصلين عقب انتهاء الصلاة مباشرة.. أمين الفتوى يجيب

ترامب يحرج نانسي بيلوسي أمام الكونجرس.. فيديو

حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي رمضان صبحي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل