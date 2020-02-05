تريزيجيه في معرض الكتاب.. صور

ازدحام شديد من الجمهور أمام قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في آخر أيامه، لحظة دخول اللاعب محمود تريزيجيه لبدء الندوة المعدة له؛ باعتباره سفيرا للمعرض فى دورته الـ51 والذي أقيم خلال الفترة من 22 يناير الى 4 فبراير.





وعبَّر تريزيجيه عن أمنيته أن يحصد النادى الأهلى بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويعود للمشاركة فى نهائيات كأس العالم، كما عبر عن أمله فى نجاح مصر فى رحلتها بتصفيات كأس العالم 2022.





وعن الكتب التى يحرص محمود تريزيجيه على قراءتها، أوضح أنه يحرص على قراءة الكتب المتخصصة فى المجال الرياضى، وسير اللاعبين الكبار.





وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتسليم تريزيجيه، كتاب "شخصية مصر" بتوقيع الكاتب جمال حمدان؛ باعتباره ضيف الشرف للمعرض هذا العام، وسط ترحيب كبير منها به .





وفى نهاية اللقاء سلم الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب "تي شيرت المعرض" للنجم محمود تريزيجيه.