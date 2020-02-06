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بين الناس

أهالى عزبة شديد الكبرى بالشرقية يطالبون برصف وإنارة الطريق.. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن على السيد مصطفى، المقيم فى عزبة شديد الكبرى التابعة للوحدة المحلية بقرية الروضة مركز فاقوس محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم رصف الطريق المؤدى للعزبة وهدم وجود أعمدة إنارة به، حيث يخيم عليه الظلام ويتسبب فى الكثير من الحوادث للمارة من أهل العزبة. 

 

وناشد المسئولين سرعة اتخاذ الإجراءات لرصف الطريق المؤدى لعزبة الشديد الكبرى التابعة لقرية الروضة مركز فاقوس محافظة الشرقية وإنارة هذا الطريق حفاظا على أرواح العمارة. 

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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