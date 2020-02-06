AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل ناري لـ الأهلي أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:59 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية لـ استاد الدفاع الجوي حيث تقام مباراة الأهلي أمام بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.


ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي.. الحكم والموعد و أعداد الجماهير

استبعاد رمضان صبحي.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الدوري المصري .. موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب

شاهد.. الخطيب يغادر الـ VIP لدعم لاعبي الأهلي في رحلة السودان

ترشيحاتنا

شوبير يقدم روشتة فوز الأهلي على صن داونز ويوجه رسالة لـ الجماهير

خالد الغندور يهاجم الاتحاد الأفريقي «الكاف».. وكورونا كلمة السر

تصرف غامض.. ذئب يرسم رمزا غريبا على الأرض ..شاهد

توقفي عنها فورا.. 5 عادات يومية تسبب ترهل البطن

في عيد ميلاد ناهد يسري.. تعرف على عمرها وحادث مأساوي سر اعتزالها

وفاة النجم العالمي كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على البوتاجاز؟

توقفي عنها فورا.. 5 عادات يومية تسبب ترهل البطن

تصرف غامض.. ذئب يرسم رمزا غريبا على الأرض ..شاهد