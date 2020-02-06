تشكيل ناري لـ الأهلي أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية لـ استاد الدفاع الجوي حيث تقام مباراة الأهلي أمام بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز.





وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.





وجاءت القائمة كالتالي:





شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.









ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي





خط الهجوم : مروان محسن.