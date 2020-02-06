صناع فيلم رأس السنة يتحدثون لـ صدى البلد: الرقابة سبب تأجيل عرضه.. فيديو

صناع فيلم رأس السنة يتحدثون لـ صدى البلد:

أحداث الفيلم تدور في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية

سبب تأجيل الفيلم نتيجة الرقابة على المصنفات









احتفل صناع فيلم "رأس السنة أمس بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور السينما بالزمالك أمس الأربعاء، وحرص علي حضور العرض من طاقم العمل محمد حفظي، بسمة، جيهان خليل هاجر الشرنوبي وتامر فرج، وعدد من نجوم الفن والمخرج محمد صقر.





قالت الفنانة بسمة، إن دور رانيا في فيلم رأس السنة، اتخذ موقف الفتاة التي يتحدث عنها الجميع، مما أثار غضبها وعدم تقبلها لهذا الوضع، لأنها لا تحب فكرة الازدواجية في الحكم علي الأشياء.

وأوضحت "بسمة"، أنها واجهت مشاكل صعبة في تصوير الفيلم منها: وجود عدد كبير من الممثلين في مشهد واحد، وأنها تعاملت مع محمد حفظي كمنتج وأول مرة كمؤلف وهو شخصية سلسة ويسمع الآراء ويتناقش فيها.





وقال المخرج محمد صقر، إن أحداث الفيلم تدور في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة، موضحا أن من خلال الأحداث يستمر الصخب والعلاقات تصبح أكثر تشابكا وتعقيدا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم، ومن حولهم إلى الأبد.





وأضاف محمد صقر، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن التعامل مع حفظي ممتع للغاية، فهذا أول عمل يخرجه ويكون من سيناريو محمد حفظي وهو من الأشياء العظيمة التي كتبها.





وأوضح أن الفيلم ليس له علاقة بحفل رأس السنة وتم إطلاق الاسم لأسباب تسويقية بحتة، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بإنتاج فيلم التهويدة مع طارق العريان ويستعد لإخراج فيلم العالمين ونأمل أن يتم تصويره في بداية رأس السنة الجديدة.





كما كشف الفنان تامر فرج، عن تفاصيل تجربته في مسلسل الآنسة فرح، وأعرب عن فرحته بنجاح العمل.





وأشار إلى أن شخصية القبطان كانت أحد أسباب نجاح العمل، فلها أثر بالغ على جمهوره، لافتا إلى ردود الأفعال حول العمل فاقت توقعاته.

وقالت الفنانة هاجر الشرنوبي إنها تقوم بشخصية "نهى" وهي حبيبة إياد نصار، والفيلم يتحدث عن الصراع الطبقي، وتدور أحداثه في يوم رأس السنة.





وأوضحت أنها سعيدة بردود الفعل على دور "شامة" في مسلسل "بنت القبائل" الذي يعرض حاليا، وسعيدة بالعمل مع حنان مطاوع، ولكنه كان صعب في التصوير؛ لأنه كان في دهشور.





وأشارت هاجر إلى أنها تتمنى أن يعرض عليها دور "طفلة شارع" أو "مدمنة مخدرات"، لافتة إلى أنها تحب الأدوار المعقدة.





وأوضح المنتج والسيناريست محمد حفظي، أنه بعد غياب سنين وانشغاله بمهرجان القاهرة عاد بفيلم رأس السنة وتمنى عودته مرة أخرى للكتابة لكن الوقت لم يسمح له بذلك.





وأكد حفظي، أن سبب تأجيل الفيلم كان نتيجة الرقابة وتم حل الأمر سريعًا، ولكن بالغ الإعلام في عرض هذا الأمر وتم تأجيل الفيلم من مارس إلى وقت قريب برأس السنة نتيجة أسباب فنية وتم إعادة مونتاج الفيلم قبل عرضه بمهرجان مراكش.



