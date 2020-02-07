بحب على نفسي.. رانيا يوسف تتحدث عن زوجها مجددا .. فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها قامت بعمل أفلام كثيرة، ولكن تحب فيلم لم تشارك فيه وهو "نهر الحب" بطولة عمر الشريف، و فاتن حمامة.

أضافت رانيا يوسف، خلال حوارها ببرنامج "أسرار النجوم"، المذاع على نجوم اف ام، تقديم الإعلامية "إنجي علي"، أن هناك رجال طيبون ولطاف.

وأشارت رانيا يوسف، إلى أن لديها أمل فى أن يكون هناك رجال بمعنى الكلمة وتحدث عن مواصفات الرجل بالنسبة لها قائلة: "يكون حكيم و ولديه عقل حنون، ورحيم و حبوب".

ولفتت رانيا يوسف، إلى أنها تعرضت للكثير من المواقف الصادمة التي لم تستطع التصدي لها ومواجهتها، وأكدت رانيا يوسف أنها لا تفكر فى الزواج مجددًا وأنها تزوجت لمدة ثلاث مرات من قبل ولا تفكر فى الزواج من جديد.

وكشفت رانيا يوسف، "ممكن احب بس مش هتجوز.. انا بحب على روحى طول ما انا ماشية".