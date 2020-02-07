هحب ومش هتجوز تانى.. رانيا يوسف تعترف بأخطائها على الهواء.. فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها وقعت فى ثلاثة أخطاء، الأول نتج عنه ياسمين ونانسي، ولا تعتبرها غلطة ولكن تعتبر زواجها مرتين بعد ذلك أخطاء فى حياتها.

أضافت رانيا خلال حوارها ببرنامج "أسرار النجوم"، المذاع على نجوم اف ام، تقديم الإعلامية "إنجي علي"، أنها تعلمت من الأخطاء التى وقعت فيها، مؤكدة أنها سريعة الاختيار، وتسير بدون حسابات.