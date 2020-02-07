هحب ومش هتجوز تانى.. رانيا يوسف تعترف بأخطائها على الهواء.. فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها وقعت فى ثلاثة أخطاء، الأول نتج عنه ياسمين ونانسي، ولا تعتبرها غلطة ولكن تعتبر زواجها مرتين بعد ذلك أخطاء فى حياتها.
أضافت رانيا خلال حوارها ببرنامج "أسرار النجوم"، المذاع على نجوم اف ام، تقديم الإعلامية "إنجي علي"، أنها تعلمت من الأخطاء التى وقعت فيها، مؤكدة أنها سريعة الاختيار، وتسير بدون حسابات.
وأكدت أنها قامت بعمل أفلام كثيرة، ولكن تحب فيلم لم تشارك فيه وهو " نهر الحب" بطولة عمر الشريف، وفاتن حمامة.
وأشارت رانيا يوسف، إلى أن لديها أمل فى أن يكون هناك رجال بمعنى الكلمة وتحدثت عن مواصفات الرجل بالنسبة لها قائلة: " يكون حكيم و ولديه عقل حنون، ورحيم وحبوب".
ولفتت إلى أنها تعرضت للكثير من المواقف الصادمة التي لم تستطع التصدي لها ومواجهتها، وأكدت رانيا يوسف أنها لا تفكر فى الزواج مجددًا وأنها تزوجت لمدة ثلاث مرات من قبل ولا تفكر فى الزواج من جديد.
وقالت: " ممكن احب بس مش هتجوز.. انا بحب على روحى طول ما انا ماشية" .